«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-20T07:01:46+03:00

Космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и ЕКА Серена Ауньон и Александер Герст возвращаются на Землю [видео]

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После полугодовой вахты на орбите три члена экипажа Международной космической станции – космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и ЕКА Серена Ауньон и Александер Герст – возвращаются на Землю.

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» успешно отстыковался от МКС, сообщили утром 20 декабря журналистам в подмосковном Центре управления полетами.

«По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет», - уточнил представитель ЦУП.

Пилотируемый корабль СоюзМС09 штатно отстыковался от Международной космической станции.Спускаемый аппарат осуществит посадку в 08:03 мск

Ожидается, что в 07:11 по московскому времени «Союз МС-09» включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты, еще через полчаса космический корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли. В 08:03 (мск) спускаемый аппарат с космонавтами должен приземлиться в Казахстане, примерно в 147 километрах к юго-востоку от города Джезказган, передает ТАСС.

До прибытия новой экспедиции работу на МКС продолжат космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. В мате к ним присоединятся россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.