Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
Начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс заявил, что самолеты Военно-воздушных сил КНР пытались помешать полету канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora, который патрулировал акваторию рядом с Корейским полуостровом.
По его словам, китайские военные самолеты «мешали совершать полеты в этом районе», опасно приближались к разведывательному воздушному судну Канады и «действовали неприемлемо в международном воздушном пространстве».
Мало того, как утверждает канадский генерал, пилоты из поднебесной еще и ругались в радиоэфире. Джонатан Вэнс также отметил, что в такой же ситуации в разное время оказывались самолеты ВВС Австралии, Новой Зеландии и Японии, которые тоже патрулировали у границ КНДР, передает телеканал CBC.
Оттава в сентябре отправила в район Корейского полуострова военный корабль HMCS Calgary и самолет CP-140 Aurora, чтобы предотвратить возможные поставки нефти в КНДР по морю и таким образом проследить за исполнением санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.