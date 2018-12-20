2018-12-20T06:53:53+03:00
В мире

Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР

По его словам, китайские пилоты слишком близко подлетали к разведывательному CP-140 Aurora
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Канаде заявили, что авиация Китая мешала полету самолета-разведчика у границ КНДРВ Канаде заявили, что авиация Китая мешала полету самолета-разведчика у границ КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс заявил, что самолеты Военно-воздушных сил КНР пытались помешать полету канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora, который патрулировал акваторию рядом с Корейским полуостровом.

По его словам, китайские военные самолеты «мешали совершать полеты в этом районе», опасно приближались к разведывательному воздушному судну Канады и «действовали неприемлемо в международном воздушном пространстве».

Мало того, как утверждает канадский генерал, пилоты из поднебесной еще и ругались в радиоэфире. Джонатан Вэнс также отметил, что в такой же ситуации в разное время оказывались самолеты ВВС Австралии, Новой Зеландии и Японии, которые тоже патрулировали у границ КНДР, передает телеканал CBC.

Оттава в сентябре отправила в район Корейского полуострова военный корабль HMCS Calgary и самолет CP-140 Aurora, чтобы предотвратить возможные поставки нефти в КНДР по морю и таким образом проследить за исполнением санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

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