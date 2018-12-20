МВД Франции и профсоюзы полиции договорились о повышении зарплат

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-20T11:00:38+03:00

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Министерство внутренних дел Франции и три основных профсоюза полиции страны договорились о повышении зарплат с 2019 года. Об этом сообщается на сайте внутриполитического ведомства страны.

Представители профсоюзов, глава министерства Кристоф Кастанер и госсекретар при МВД Лоран Нуньес провели встречу в среду вечером.

По итогам переговоров стороны подписали протокол соглашения, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата полицейских увеличится на 40 евро за стаж, а также ожидается повышение специального вознаграждения за риск.

С 2019 по 2020 год зарплата сотрудников полиции будет ежемесячно повышаться на 120-150 евро в зависимости от ранга и стажа.

"Сегодня вечером мы можем рассчитывать на то, что с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года в среднем зарплата для начинающих сотрудников полиции будет увеличиваться на 120 евро каждый месяц, а для сотрудников более высоких рангов увеличение составит от 120 до 150 евро в месяц", - заявил генеральный секретарь профсоюза Unité-SGP Police-FO Ив Лефебвр в эфире телеканала BFMTV.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят протесты "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на бензин в стране. В дальнейшем это движение также спровоцировало протесты полицейских, которые потребовали увеличения своих зарплат.