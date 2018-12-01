Полиция задержала 60 протестующих в Париже

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-01T15:06:02+03:00

На Елисейских полях продолжается массовая демонстрация против повышения цен на топливо

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Французская полиция задержала 60 участников акции протеста на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

В субботу в столице Франции продолжаются массовые акции протеста так называемых «желтых жилетов» - движения, уже более двух недель выступающего против инициативы президента Эммануэля Макрона об «экологическом» налоге на бензин и дизельное топливо.

Ожидалось, что митинг на Елисейских полях начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), однако протестующие в желтых светоотражающих жилетах начали собираться с раннего утра. Полиция задержала 60 человек из-за опасений, что рьяные активисты ультра-правых и радикально левых организаций присоединятся к демонстрациям.

Некоторые протестующие атаковали полицейские заграждения и вступили в столкновения с правоохранителями. Сообщается, что пострадали трое стражей порядка и семь демонстрантов.

С середины ноября по всей Франции проходят массовые демонстрации с требованием отставки Макрона, предложившего увеличить налоги на бензин и дизтопливо и направить полученные дополнительные средства на внедрение экологически чистых видов топлива.

Особое возмущение протестующих вызывает тот факт, что топливный сбор ударит прежде всего по малоимущим слоям населения, в то время как правительство снижает налоги на имущество богатых.

Многие участники движения подчеркивают, что протестуют не только против нового налога, но также выступают за повышение покупательной способности населения в целом.