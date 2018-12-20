2018-12-20T12:02:00+03:00
Общество

Россияне стали меньше тратить на новогодние подарки

В среднем новогодние презенты обходятся семьям в пять тысяч рублей
Ася РОМАНЧУК
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Россияне в этом году предпочитают сэкономить на новогодних подаркахРоссияне в этом году предпочитают сэкономить на новогодних подаркахФото: Иван ПРОХОРОВ
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Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки меньше денег, чем три года назад. Если в 2015 году средняя сумма презентов составляла 6,5 тысяч рублей, то в этом году речь идет сумме на тысячу рублей меньше.

Респонденты признаются, что стараются сэкономить и выбирают подарки дешевле и практичнее.

Потратить более пяти тысяч рублей на подарки готовы лишь четверть опрошенных. Половина будет стараться уложиться в меньшую сумму, а 8 процентов опрошенных вовсе не будет тратить деньги на презенты.

Только 2 процента россиян признались социологам из холдинга «Ромир», что могут себе позволить сделать близким дорогие подарки, они готовы выделить из своего бюджета на эти цели свыше 25 тысяч рублей, передает Пятый канал.

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