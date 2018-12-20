2018-12-20T12:18:19+03:00
Политика

Путин начал большую пресс-конференцию с экономических показателей года

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, как обычно, начал свою ежегодную большую пресс-конференцию с экономических показателей года.

- По итогам года рост ВВП ожидается 1,8%. <...> Рост зарплаты по итогам года составит 6,9%. Сохраняется приемлемая инфляция. Мы выйдем за ориентир ЦБ в 4%, будет четыре с небольшим. Сокращается безработица - 4,8%. <…> Впервые с 2011 года мы выйдем на профицитный федеральный бюджет. <…> Средний размер пенсии по итогам года составит 14 163 рубля. Продолжительность жизни чуть-чуть подросла: в 2017 году она составляла72,7 года, а в 2018-м будет 72,9 года, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала 14-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ. Кстати, в этом году на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста: таким образом, побит рекорд прошлого года, когда на встречу с главой нашего государства пришли 1640 человек.

Стоит отметить, что накануне в Кремле назвали основные темы пресс-конференции Путина. Как ожидается, основные вопросы будут касаться экономической, международной и региональной повестки.

Сколько продлится большая пресс-конференция президента РФ, пока неизвестно. К примеру, в прошлом году мероприятие длилось почти четыре часа. А самой длинной была встреча с журналистами в 2008 году: тогда российский лидер 4 часа 40 минут отвечал на вопросы представителей СМИ.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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