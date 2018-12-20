2018-12-20T12:00:06+03:00
Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года: прямая онлайн-трансляция

20 декабря 2018 года проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте
Александр ГАМОВДмитрий СМИРНОВАлиса ТИТКОkp.ru
Поделиться:
Комментарии: comments37
Президент России Владимир Путин во время итоговой годовой пресс-конференции.Президент России Владимир Путин во время итоговой годовой пресс-конференции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы 1702 журналистов, собравшихся со всего мира. Это будет уже четырнадцатая пресс-конференция, которая вряд ли станет самой продолжительной (дольше всех длилось общение со СМИ в 2008 году - 4 часа 40 минут). Скорее всего она не отойдет далеко от привычного хронометража в три часа.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин "взял на подготовку три дня, но это не отменяет других его рабочих мероприятий".

- Все равно идут мероприятия, совещания, которые невозможно отложить, - сказал Песков. - Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента.

Главной задачей подобных форматов сам Путин считает возможность напрямую пообщаться со средствами массовой информации, чтобы объяснить свою позицию по самым разным проблемам. При этом темы вопросов никак не ограничены и какая-либо режиссура отсутствует полностью. Более того, сами организаторы могут только предполагать - какие вопросы будут заданы президенту, хотя некоторые из них и очевидны.

- Экономика внутри страны и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры, - перечислил таковые Песков. - Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт сказать не может.

Ну и совершенно невозможно предугадать вопросы, с которыми приедут журналисты из российских регионов. Чтобы ответить на них, нужно знать ситуацию в стране целиком.

- Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается, - заметил Дмитрий Песков. - Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске.

Слушайте прямую трансляцию пресс-конференции на "Радио "Комсомольская правда" (97,2FM), смотрите видео- и текстовую трансляцию на сайте kp.ru.

Большая пресс-конференция Владимира Путина: прямая онлайн-трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина

Сегодня, 20 декабря, пройдет уже 14-я по счету ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней сотни журналистов из России и других стран задают вопросы президенту. И некоторые из них тут же становятся звездами, известными всей стране.

Мы позвонили людям, особо запомнившимся своими вопросами президенту. И спросили, что изменилось в их жизни. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Пикин: Германия не купит газовую трубу через Украину — ее никто в Европе не купит!
Директор фонда энергетического развития прокомментировал "КП" заявления, которые звучат на Украине о возможной продаже «газовой трубы», которая гонит голубое топливо по территории незалежной из России на Запад
Леонид Ивашов: Мы часто сами подталкиваем Запад к тому, чтобы он был един против нас
Президент академии геополитических проблем прокомментировал заявления Сергея Лаврова "Комсомольской правде" - о том, как могут измениться векторы внешней политики страны в ближайшее время
Новости 24
Пушков прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
На выходных столицу накроют снегопады
Путин начал большую пресс-конференцию с экономических показателей года
Россияне стали меньше тратить на новогодние подарки
Немецкий "журналист года" на протяжении семи лет врал читателям
"Калашников" приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии
Власти Турции надеются на то, что США экстрадирует Фетхуллаха Гюлена
Бритни Спирс показала видео со своей репетиции
Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе в 2018 году
Франция продолжит военную кампанию в Сирии несмотря на вывод войск США
Россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона уже в 2019 году
В «Сколково» заверили, что аэротакси не будут стоять в пробках
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом на Шри-Ланку
Автошколы предложили проверять знания ПДД у водителей при замене прав
Овечкин подрался с защитником "Питтсбурга"
МВД Франции и профсоюзы полиции договорились о повышении зарплат
"Новая церковь" Украины пыталась заказать копию посоха святителя Петра
В Турции объявили об «интенсивной подготовке» к операции в Сирии
США рассмотрят варианты гуманитарной помощи КНДР
Десантники США уронили с самолета парашют на промзону в Японии