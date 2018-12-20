Путин заявил о необходимости построить 200 мусороперерабатывающих заводов до 2024 года

20 Дек. 13:35 2018-12-20T13:35:41+03:00

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал проблему утилизации мусора. В частности, глава нашего государства заявил о необходимости ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки.

- Я понимаю тех, кто выступает против строительства заводов. Нужно использовать зарубежный опыт в лучших его вариантах. Мусоросжигательные заводы должны быть современными и эффективными. Мы должны построить 200 перерабатывающих заводов до 2024 года, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.

Стоит отметить, что накануне в Кремле назвали основные темы пресс-конференции Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, одной из главных тем станет развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.

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