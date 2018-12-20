Путин: Штаб, который пытается править миром, находится не в Москве
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал обвинения в адрес нашей страны в якобы стремлении управлять миром. По словам главы государства, штаб, который пытается править миром, находится не в Москве. При этом российский лидер подчеркнул, что «российская угроза» - это навязываемый западному обществу штамп.
- Мы знаем, где находится штаб, которых хочет это делать (управлять миром) - и он находится не в Москве. <...> Российская угроза - это штамп, который навязывают западному обществу для решения блоковых задач, - сказал российский лидер, отметив, что Западу «нужна внешняя угроза».
«Вы считаете, что наша цель - управлять миром?».Путин - о внешней политике РФ
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами проходит в Центре международной торговли в Москве. Причем для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.
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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.