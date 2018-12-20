Путин: Штаб, который пытается править миром, находится не в Москве

20 Дек. 15:20 2018-12-20T15:36:45+03:00

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал обвинения в адрес нашей страны в якобы стремлении управлять миром. По словам главы государства, штаб, который пытается править миром, находится не в Москве. При этом российский лидер подчеркнул, что «российская угроза» - это навязываемый западному обществу штамп.

- Мы знаем, где находится штаб, которых хочет это делать (управлять миром) - и он находится не в Москве. <...> Российская угроза - это штамп, который навязывают западному обществу для решения блоковых задач, - сказал российский лидер, отметив, что Западу «нужна внешняя угроза».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683154" frameborder="0"></iframe> «Вы считаете, что наша цель - управлять миром?».Путин - о внешней политике РФ

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами проходит в Центре международной торговли в Москве. Причем для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.

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