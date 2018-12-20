2018-12-20T16:07:13+03:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с пытками в тюрьмах

По мнению президента России, властям необходимо совершенствовать работу ФСИН и повышать уровень гражданского контроля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин признал, что в тюремной системе нашей страны есть проблемы, однако "ломать" ее и проводить немедленную реформу Федеральной службы исполнения наказаний пока не стоит. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами в рамках ежегодной большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с пытками в тюрьмах находится на контроле прокуратуры. Кроме того, были созданы специальные комиссии, которые получают поддержку от правительства и лично президента страны, поэтому нарушители будут наказаны.

"То, что мы видим, факты, которые там всплывают - это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступления, за который нужно наказывать", - заявил президент.

По его мнению, существующую тюремную систему необходимо совершенствовать систему, а уровень гражданского контроля - повышать.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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