Путин прокомментировал ситуацию с пытками в тюрьмах

20 Дек. 16:07 2018-12-20T16:07:13+03:00

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Президент России Владимир Путин признал, что в тюремной системе нашей страны есть проблемы, однако "ломать" ее и проводить немедленную реформу Федеральной службы исполнения наказаний пока не стоит. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами в рамках ежегодной большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с пытками в тюрьмах находится на контроле прокуратуры. Кроме того, были созданы специальные комиссии, которые получают поддержку от правительства и лично президента страны, поэтому нарушители будут наказаны.

"То, что мы видим, факты, которые там всплывают - это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступления, за который нужно наказывать", - заявил президент.

По его мнению, существующую тюремную систему необходимо совершенствовать систему, а уровень гражданского контроля - повышать.

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