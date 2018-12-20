Путин прокомментировал ситуацию с пытками в тюрьмах
Президент России Владимир Путин признал, что в тюремной системе нашей страны есть проблемы, однако "ломать" ее и проводить немедленную реформу Федеральной службы исполнения наказаний пока не стоит. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами в рамках ежегодной большой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с пытками в тюрьмах находится на контроле прокуратуры. Кроме того, были созданы специальные комиссии, которые получают поддержку от правительства и лично президента страны, поэтому нарушители будут наказаны.
"То, что мы видим, факты, которые там всплывают - это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступления, за который нужно наказывать", - заявил президент.
По его мнению, существующую тюремную систему необходимо совершенствовать систему, а уровень гражданского контроля - повышать.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.