Денис Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

20 Дек. 16:16 2018-12-20T16:16:19+03:00

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Футболист Денис Глушаков заявил, что в будущем хотел бы возглавить футбольный клуб «Спартак». Слова спортсмена приводит издание РИА Новости.

В четверг, 20 декабря, футболист вместе с другими коллегами стал экзамен в Высшей школе тренеров на категорию А.

«Конечно, «Спартак» или английский «Манчестер Юнайтед», - с улыбкой ответил капитан «красно-белых» на вопрос, какой клуб он хотел бы возглавить. По его словам, за время учебы он научился многим упражнениям и тренерскому видению футбола.

«Пока же я играю в футбол, но надо думать о будущем. Учеба не мешает карьере, потому что я анализирую как футболист, как мы тренируемся. Поэтому тренеру можно задавать вопросы, чему научили нас в ВШТ и почему нас тренируют так», - указал Денис Глушаков.

Напомним, что Денис Глушаков — российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака», игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2021 и 2016 годов.

На данный момент футболист переживает скандальный развод с своей супругой Дарьей. Разлад в семье начался после появления в сети видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с неизвестной дамой. Позже в сети также появились аудиозаписи, на которых спортсмен угрожает бывшей возлюбленной.