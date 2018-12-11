Екатерина Гордон: Футболист Глушаков угрожает своей жене убийством по совету любовницы

В столичную полицию поступило заявление жены футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова. Супруга спортсмена утверждает, что получила от него угрозы, в которых Глушаков намекает ей на убийство и расправу. По словам жены звезды футбола, от нее требуют, чтобы она отказалась от алиментов и борьбы за имущество. Полиция сейчас проводит проверку этого заявления.

- Комментариев не будет, - отказалась от интервью юрист Дениса Глушакова Марина Дубровская.

Напомним: в самом разгаре бракоразводный процесс в Никулинском суде Москвы. А началось все с некрасивой истории, когда в Сети появилось видео, как Дарья Глушакова застает мужа в бане с некой дамой. Глушаков пытался оправдаться, мол, жена первой пошла на измену.

Из отношений надо выходить красиво особенно, если у вас есть детиФото: Личный архив

Дарья Глушакова назвала ответные обвинения «реакцией на ее желание развестись». Мол, она устала от постоянных измен мужа и хочет пойти своей дорогой.

— Я действительно подала на развод с Денисом, — рассказывала «КП» Дарья. — Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо».

После этого Глушаков подал на раздел имущества. В судебном иске спортсмен просит оставить двух детей с ним и взыскать алименты с бывшей жены в размере 80 тысяч рублей.

- Самое любопытное, что адвоката (Марину Дубровскую), как мне рассказали, Глушакову нашла его любовница Кристина. Та сама девушка, которая фигурирует на видео из бани, - поделилась с «КП» юрист Екатерина Гордон. - А сейчас в адрес Даши начались угрозы расправы в виде омерзительных голосовых сообщений, где мы слышим голос, похожий на Дениса Глушакова. Я до конца не могу утверждать, что это его голос. Но мы видим, как известные футболисты нагло и подло ведут себя со своими бывшими женами. Считаю, что Глушакова надо наказать по закону. И полностью поддерживаю заявление, которое его жена Даша написала в полицию.

Я думаю, что и до развода Глушаков мог позволить себе такую форму общения. И пусть Дашин пример покажет, что так позволять общаться с собой нельзя.

- Могла любовница на Глушакова повлиять?

-Безусловно, Глушаков угрожает своей жене под влиянием своей «советчицы» Кристины. Вы же понимаете, все крутится вокруг денежного вопроса. Любая среднестатическая любовница, любая женщина, которая подсиживала жену, она крайне ревниво относится к бюджету мужчины, которого она увела. Если бы рядом с Глушаковым была мудрая женщина, она сделала бы все, чтобы он договорился со своей семьей мирным путем во имя детей.

Екатерина ГордонФото: Личный архив

По реакции Глушакова мы видим, что дама, которая с ним рядом, сильно озабочена финансовой стороной вопроса. Я считаю, что если мужчина уходит к другой женщине, то это нужно делать максимально достойно. Может уйти любовь, но из отношений надо выходить красиво особенно, если у вас есть дети. То, что имущественные вопросы для Глушакова важнее человеческих — это теперь очевидно всем.

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