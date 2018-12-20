Путин поручил Бастрыкину заняться делом убитых в Дагестане братьев

20 Дек. 16:44 2018-12-20T16:44:41+03:00

Речь идет о Магомеде и Наби Гасангусейновых, которые были расстреляны неизвестными в августе 2016 года

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Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину взять под личный контроль уголовное дело об убийстве братьев-пастухов Магомеда и Наби Гасангусейновых.

Такую просьбу глава государства озвучил в ходе большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. Он признался, что в первый раз слышит об этом расследовании, однако готов уделить ему внимание.

"Я должен дать соответствующее поручение и считайте, что оно уже есть, Бастрыкину Александру Ивановичу - он возьмет под контроль и мне доложит", - сказал президент.

Напомним, что двое подростков - Магомед и Наби, работали чабанами в дагестанском селе Гоор-Хиндах Шамильского района. Они погибли в ночь на 24 августа 2016 года после того, как группа неустановленных лиц расстреляла их из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. Нападавшими, предположительно были сотрудники силовых структур, которые находились в процессе выполнения спецоперации.

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