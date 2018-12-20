Путин поручил Бастрыкину заняться делом убитых в Дагестане братьев
Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину взять под личный контроль уголовное дело об убийстве братьев-пастухов Магомеда и Наби Гасангусейновых.
Такую просьбу глава государства озвучил в ходе большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. Он признался, что в первый раз слышит об этом расследовании, однако готов уделить ему внимание.
"Я должен дать соответствующее поручение и считайте, что оно уже есть, Бастрыкину Александру Ивановичу - он возьмет под контроль и мне доложит", - сказал президент.
Напомним, что двое подростков - Магомед и Наби, работали чабанами в дагестанском селе Гоор-Хиндах Шамильского района. Они погибли в ночь на 24 августа 2016 года после того, как группа неустановленных лиц расстреляла их из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. Нападавшими, предположительно были сотрудники силовых структур, которые находились в процессе выполнения спецоперации.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.