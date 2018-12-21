Песков объяснил, почему США «нянчатся» с Порошенко

СЕГОДНЯ 04:46 2018-12-21T05:03:14+03:00

Пресс-секретарь президента России отметил, что Штаты слишком много денег вложили в переворот на Украине и в то, чтобы его оправдать

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Соединенные Штаты вынуждены поддерживать Украину и ее нынешнего лидера Петра Порошенко, потому что февральский госпереворот 2014 года в этой стране обошелся американцам очень недешево.

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот», - сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Эти вложения, продолжил Дмитрий Песков, должны «как-то, наверное, окупиться, принести какие-то дивиденды», что «не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил».

По его мнению, Вашингтону теперь просто некуда деваться, он «должен поддерживать Порошенко, на реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает».

«Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», - подытожил представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что перед выборами украинский лидер пойдет на дальнейшее обострение отношений с нашей страной, чтобы заработать «политические очки»: «Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг».

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