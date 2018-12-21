2018-12-21T07:55:29+03:00
Политика

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с российским военным спутником

Для выведения аппарата на орбиту понадобится несколько часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутникомС Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутникомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, запущенным на орбиту в интересах министерства обороны России, стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в эту пятницу, 21 декабря. Такое заявление сделали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Согласно их данным, пуск был осуществлен в 03:20 мск. Все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль за проведением запуска и полета осуществлялся с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября этого года на орбиту были успешно выведены еще три спутника Минобороны РФ. Запуск осуществлялся с помощью ракеты-носителя "Рокот", которая стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Аппаратам уже были присвоены порядковые номера "Космос-2530", "Космос-2531" и "Космос-2532".

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