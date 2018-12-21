Москва надеется убедить Турцию и Израиль признать Крым российским
Россия рассчитывает на то, что со временем ей удастся убедить Турцию и Израиль признать законность воссоединения Крыма с нашей страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, Анкара и Тель-Авив пока не готовы соглашаться с доводами Москвы по этому поводу, однако обе страны являются партнерскими для России, а потому в скором времени все может измениться.
"Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить наших партнеров и в Турции, и в Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, которое было сделано крымчанами несколько лет назад", - заявил представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале
При этом он отметил, что между Москвой, Анкарой и Тель-Авивом действительно стоят определенные вопросы, по которым позиции стран расходятся.
Сайт kp.ru писал о том, что летом этого года турецкие власти обвинили Европу в игноировании крымского вопроса.