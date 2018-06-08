2018-06-08T02:59:58+03:00
Политика

Глава МИД Турции: Западные страны начали забывать о Крыме

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не признает воссоединение полуострова с Россией
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments48
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Европе стали меньше уделять внимания вопросу Крыма. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма. Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», - заявил он во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.

На мероприятии присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин и депутат Верховной рады Мустафа Джемилев. Министр находится в Турции с рабочим визитом, передает ТАСС со ссылкой на агентство İhlas.

Как передавал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Турция отвергла требование США не покупать у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Американские представители потребовали аннулировать договоренность с Россией о приобретении С-400, отметив, что этот шаг может привести к введению санкций США против Турции. Анкара ответила, что С-400 будут приобретены, так как Турция в них нуждается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта
Погода в Москве на 8 июня 2018 года: ожидается до 17 градусов тепла
Александр Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли
Около 10 тысяч многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%
Овечкин, Кузнецов и Орлов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз»
Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 109 человек
Киселев: Вышинскому создают образ комиссара с наганом
В Турции могут отменить режим ЧП после досрочных выборов
Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких торговых пошлинах для США
Игроки российской сборной получат по €15 тысяч за каждую победу в матчах ЧМ-18
СМИ: Австрия готова провести у себя встречу Путина с Трампом
Помпео: США усилят санкции против КНДР в случае провала переговоров
«Газпром» обжаловал арест своего имущества «Нафтогазом» в суде Швейцарии
NASA обнаружило древнее органическое соединение на Марсе
Северный поток-2 получил разрешение прокладывать газопровод по суше
Автор фильмов о допинге в российском спорте получил высшую награду ФРГ
Правительство Италии готово обсуждать статус Крыма
Трамп: Для денуклеаризации Корейского полуострова потребуется не одна встреча
Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить спустя два дня
Порошенко будет приглашен на июльский саммит НАТО
Путин высказал свое мнение о скандале вокруг депутата Слуцкого
Трамп решил пока не вводить новые санкции против КНДР
"На удивление жестко": Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс
Китайская ZTE заплатит $1 млрд за возвращение на американский рынок
Минфин предложил повысить экспортные пошлины на топливо до 90%
Здание СК РФ в Москве проверяют на наличие взрывных устройств
Турчинов рассказал о преимуществе Крымского моста для России
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в соцсетях: зафиксировано более 820 тысяч сообщений