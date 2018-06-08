Глава МИД Турции: Западные страны начали забывать о Крыме

СЕГОДНЯ 02:59 2018-06-08T02:59:58+03:00

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В Европе стали меньше уделять внимания вопросу Крыма. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма. Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», - заявил он во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.

На мероприятии присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин и депутат Верховной рады Мустафа Джемилев. Министр находится в Турции с рабочим визитом, передает ТАСС со ссылкой на агентство İhlas.

Как передавал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Турция отвергла требование США не покупать у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Американские представители потребовали аннулировать договоренность с Россией о приобретении С-400, отметив, что этот шаг может привести к введению санкций США против Турции. Анкара ответила, что С-400 будут приобретены, так как Турция в них нуждается.