Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-21T09:48:57+03:00

В нижней палате парламента указали на то, что документ не учитывает интересы потерпевших

Изменить размер текста: A A

Российское правительство не поддержало предложенный Верховным судом законопроект о введении понятия "уголовный проступок". Соответствующий документ, опубликованный в электронной базе парламента, был подписан руководителем аппарата кабмина Константином Чуйченко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Верховный суд предложил сделать уголовный проступок промежуточной категорией между административным и уголовным кодексом. Это бы позволило упростить процедуру рассмотрения дел по нетяжким составам и сократить количество уголовных наказаний.

Так, например, граждане, впервые совершившие преступление, могли бы рассчитывать на освобождение из-под стражи. Однако в правительстве идею не оценили.

"Предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со статьей 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред", — говорится в отрицательном отзыве.