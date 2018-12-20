Верховный суд разработал законопроект об уголовном проступке

20 Дек. 18:55 2018-12-20T18:55:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный суд России внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, который вводит понятие «уголовный проступок». Информация об этом появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Верховный суд предлагает сделать уголовный проступок промежуточной категорией между административным и уголовным правонарушением. Инициатива поможет гуманизации уголовного законодательства.

В пояснительной записке к проекту указано, что в Уголовном кодексе имеется больше 80 преступлений, за которые не предусмотрено лишение свободы. По ним в 2016 году осудили больше 40 тысяч человек.

Введение понятия «уголовный проступок» может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые совершили такой поступок впервые.

Кроме того, предложенные нормы упростят процедуру рассмотрения дел по нетяжким составам, сократить количество уголовных наказаний за счет других мер уголовно-правового характера.