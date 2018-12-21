В США самолет рухнул прямо на футбольное поле: погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-21T10:25:52+03:00

Небольшой самолет Cessna рухнул на футбольное поле в американском штате Джорджия Фото: скриншот с видео

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Легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение в одном из парков американской Атланты штата Джорджия. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека - все они находились на борту в момент инцидента.

Крушение произошло еще в четверг, 20 декабря. Самолет направлялся из Атланты в Мемфис и, по невыясненным пока причинам, рухнул прямо на футбольное поле. Пилоту удалось увести машину от жилых домов, что позволило избежать большего числа жертв.

Четыре человека погибли при крушении самолета в США.Легкомоторный самолет рухнул возле жилых домов в городе Атланта

По версии следствия, самолет просто проскользил по полю и развалился. На месте крушения спасатели нашли лишь обломки и уцелевший хвост. По нему-то и удалось определить, какой именно летательный аппарат разбился.

Что касается погибших, то одним из них оказался основатель и гендиректор компании Sunshine Enterprise, Inc Вен Чен, который стал первым китайцем, совершившим кругосветное путешествие на одномоторном самолете за 69 дней. Другие жертвы авиакатастрофы, вероятнее всего, являлись сотрудниками организации, передает The Atlanta Journal-Constitution.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря еще два американских самолета потерпели крушение у берегов Японии. Истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе во время выполнения плановых полетов.