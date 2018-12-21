Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-21T14:04:25+03:00

По мнению главы МИД РФ, реализация данного шага все еще находится под сомнением

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение Соединенных Штатов вывести свои войска с территории Сирии вызвало у России одни лишь вопросы, поэтому в Москве хотят дождаться прояснения ситуации.

Так, например, до сих пор непонятно насколько согласовано намерение американского лидера Дональда Трампа со структурами, и как конкретно инициатива будет реализовываться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решение о выводе войск из Сирии было упомянуто в одном из постов хозяина Белого дома в Twitter. Официальных заявлений сделано не было.

"США выходили не один раз из Афганистана, потом опять возвращались, опять выходили. Есть и другие примеры, в частности в отношении Ирака, там была похожая картина: ушли, потом вошли. Поэтому я предпочел бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться", - заявил Лавров по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

При этом он подчеркнул, что вывод незаконно находящихся на территории Сирии войск, в любом случае, является "шагом в правильном направлении".

Глава МИД также призвал Соединенные Штаты вернуться к коллективным форматам палестино-израильского урегулирования, поскольку результатов "единоличной посреднической миссии" американцев так никто до сих пор и не видел.

"Понятно, что без Соединенных Штатов не получится достичь договоренности, но и США в одиночку договоренности не достигнут", - цитирует ТАСС Лаврова.