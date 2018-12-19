2018-12-19T20:09:57+03:00
В мире

Трамп решил вывести войска из Сирии

Об этом сообщают источники американских СМИ в Пентагоне
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Твиттер Дональда Трампа уже давно превратился в источник мировых сенсаций. Вот и сегодня президент США своим коротким сообщением взбудоражил всех.

«Мы победили ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.) в Сирии. Это моя единственная причина присутствия там», - написал Трамп (см. фото). Американские журналисты сразу же подсуетились, прозвонили свои источники в Пентагоне. А там взяли и подтвердили - готовится полный вывод американских войск из Сирии!

Можно было бы, конечно, поспорить, кто на самом деле победил террористов в Сирии. Хотя - что тут спорить: хаос в стране прекратился только после появления российских войск и нашей авиации. Что признали в свое время в ООН.

Американские военные в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, ноябрь 2018 года. Фото: REUTERS

Американские военные в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, ноябрь 2018 года.Фото: REUTERS

С другой стороны, уход из Сирии американцев, если он конечно случится, - это тоже своеобразная победа над теми, кто стоял у истоков создания террористических организаций в стране.

Правда, многие эксперты уверены, что вывод войск - это просто подмена понятий. На их место придут частные американские военные компании, которые, по сути, будут исполнять роль той же армии. Именно по такому сценарии США выводили войска из Афганистана.

- Куда американцы денут военную инфраструктуру, базы, которые создавали на востоке и севере Сирии? - говорит директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - Кому отдадут нефтяные и газовые месторождения, которые контролируют? Никто в здравом уме от такого не откажется.

Кстати, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что коалиция Запада в Сирии не перестанет существовать. США и их союзники по-прежнему будут готовы вернуться и защищать американские интересы в случае необходимости.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

- Если США выполнят свои обязательства, связанные с выводом подразделений оттуда, это как раз и будет способствовать делу сирийского урегулирования, - прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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