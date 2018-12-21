Два человека получили ранения в результате стрельбы в Вене

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-21T16:39:12+03:00

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В Вене два человека пострадали в результате стрельбы на площади Люгек. Неизвестный открыл огонь около 13:30 по местному времени (15:30 мск) возле ресторана. Об этом сообщает местная полиция.

«Около 13:30 два человека были найдены с огнестрельными ранениями в районе Люгек», - указано в сообщении правоохранителей.

Известно, что одному человеку с места происшествия удалось скрыться. На данный момент полиция начала поиск стрелка. Все обстоятельства произошедшего уточняются.