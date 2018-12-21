Водители не будут пересдавать экзамены при замене прав

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-21T18:39:03+03:00

ГИБДД не будет вводить экзамен при замене прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Водителей не будут проверять на знание ПДД при замене водительского удостоверения. Об этом рассказали в ГИБДД. Ведомство считает, что для введения повторных экзаменов нет никаких оснований.

« Госавтоинспекция МВД России считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планирует», - цитирует ТАСС представителей ГАИ.

Отметим, что ранее проводить экзамены при замене прав предложили представители автошкол. По их мнению, в последнее время в ПДД внесли множество поправок. Большинство водителей не следят за нововведениями, поэтому могут нарушать правила.

ГИБДД считает, что повторные экзамены можно организовать, но только в добровольном порядке на безвозмездной основе.