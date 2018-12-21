2018-12-21T21:25:11+03:00
Политика

Постпред США в ООН «обрадовала страны» потерей голоса

Никки Хейли пошутила, что не может говорить из-за простуды на радость многим государствам
Алена Басавина
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Никки Хейли пошутила про свой голосНикки Хейли пошутила про свой голосФото: REUTERS
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Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потеряла голос из-за болезни потеряла голос. Об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.

Хейли решила пошутить, что отсутствие возможности разговаривать наверняка обрадовал множество государств.

«Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны», - написала Хейли. Он также добавила, что этот факт также обрадовал ее супруга.

Отметим, что в октябре появилась информация о скорой отставке постпреда США при ООН Никки Хейли. Дипломат уже обсудила свой уход с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, Никки Хейли занимает пост постоянного представителя США при ООН с с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года была губернатором американского штата Южная Каролина.

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