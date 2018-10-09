2018-10-09T17:33:49+03:00
В мире

Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку

По данным СМИ, президента Соединенных Штатов Дональд Трамп принял это решение
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли уходит в отставку.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, президент страны Дональд Трамп принял это решение постпреда. Отмечается, что это произошло через девять дней после окончания председательства Вашингтона в Совете безопасности всемирной организации.

Сроки отставки Никки Хейли пока не уточняются.

По данным источников, постпред обсуждала отставку с главой государства на прошлой неделе в Белом доме. Многие представители администрации президента восприняли эту новость с удивлением, подчеркивает СМИ.

Напомним, Никки Хейли занимает пост постоянного представителя США при ООН с с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года была губернатором американского штата Южная Каролина.

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