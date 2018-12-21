Умер бывший режиссер «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин

СЕГОДНЯ 22:21 2018-12-21T22:21:56+03:00

Основатель и художественный руководитель «Нового Арт Театра» Дмитрий Калинин умер на 53-м году жизни

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В Москве умер актер, режиссер и художественной руководитель «Нового Арт Театра» Дмитрий Калинин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«20 декабря 2018 года ушел из жизни художественный руководитель Нового Арт Театра Дмитрий Калинин», - указано на официальном сайте.

Известно, что прощание с Дмитрием Калининым пройдет 24 декабря с 8:00 до 10:00 в Новом Арт Театре по адресу Ленинский проспект д.37а. Отпевание и захоронение пройдёт в Ярославской области на Новом кладбище Переславль-Залесского в селе Новое.

Дмитрий Калинин в 1994 году организовал детскую театральную студию «Я сам Артист», после чего открыл одноименный театр. В 1997 году стал режиссером серии детских программ «Спокойной ночи, малыши!». Позже он основал московский «Новый Арт Театр».