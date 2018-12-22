2018-12-22T01:05:18+03:00
В мире

В стычках протестующих с полицией в Барселоне пострадали более 60 человек

Среди раненых – 35 сотрудников каталонских правоохранительных органов, задержаны 12 демонстрантов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В пятницу в Барселоне проходили акции протестаВ пятницу в Барселоне проходили акции протестаФото: REUTERS
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В пятницу, 21 декабря, жители Барселоны вышли на улицы города в знак протеста против проведения в столице Каталонии заседания совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде. Каталонцы расценили это как провокацию испанских властей.

Демонстрации вновь обернулись беспорядками и стычками с полицией. Агрессивно настроенные молодые люди забрасывали стражей порядка камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, блокировали дороги, ломали светофоры.

В результате пострадали 62 человека, восемь из них доставлены в больницы. Среди раненых – 35 сотрудников местных правоохранительных органов. Задержаны 12 наиболее активных хулиганов, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад в Каталонии прошли досрочные выборы в региональный парламент. Их назначили после того, как испанские власти признали незаконным референдум о независимости региона, распустили местное правительство и ввели в автономии прямое правление.

В ходе беспорядков в Каталонии пострадали более 50 человек.

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