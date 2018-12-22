«Гражданские самолеты Сухого» и ирландская CityJet могут в новом году разорвать сотрудничество

СЕГОДНЯ 01:56 2018-12-22T02:07:45+03:00

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Президент российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов не исключил, что в новом 2019 году производитель самолетов Sukhoi Superjet-100 может разорвать сотрудничество с ирландской авиакомпанией CityJet.

Он пояснил ситуацию: у CityJet изменилась бизнес-модель. Перевозчик прервал программу полетов в Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга с компанией Brussels Airline.

«Поэтому мы, видимо, будем диверсифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом», - сказал Александр Рубцов.

Он отметил, что «в судьбе этого контракта могут быть разные повороты», переговоры продолжаются.

«Мы исходим из того что CityJet – это хорошая история, но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту... Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить», - приводит слова ГСС ТАСС.

Соглашение о поставках 15 самолетов SSJ-100 ирландской компании было заключено в октябре 2015 года с завершением поставок до конца 2019 года и опционом еще на 16 лайнеров.