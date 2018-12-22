Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-22T12:55:53+03:00

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В субботу, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической промышленности с их профессиональным праздником.

При этом глава нашего государства отметил, что люди, задействованные в стратегической для страны отрасли, всегда ответственно подходили к своим обязанностям и достойно справлялись с поставленными перед ними задачами, а также перечислил главные из этих задач: строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг.

«В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации - настоящие профессионалы и знатоки своего дела», - говорится в поздравительной телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

В России День энергетика ежегодно отмечается 22 декабря. Это профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.