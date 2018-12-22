2018-12-22T12:55:53+03:00
Политика

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент РФ отметил высокий уровень квалификации работников энергетической промышленности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической промышленности с их профессиональным праздником.

При этом глава нашего государства отметил, что люди, задействованные в стратегической для страны отрасли, всегда ответственно подходили к своим обязанностям и достойно справлялись с поставленными перед ними задачами, а также перечислил главные из этих задач: строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг.

«В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации - настоящие профессионалы и знатоки своего дела», - говорится в поздравительной телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

В России День энергетика ежегодно отмечается 22 декабря. Это профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24