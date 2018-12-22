2018-12-22T14:15:42+03:00
В мире

Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны

Таким образом мужчина хочет «заработать» полмиллиона фунтов стерлингов для собственного благотворительного фонда
Дарья ИВАШКИНА
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Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороныСмертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британец Кит Касс, которому ранее диагностировали рак простаты, начал продажу билетов на собственные похороны. Таким образом мужчина хочет «заработать» полмиллиона фунтов стерлингов для собственного благотворительного фонда, помогающему онкобольным людям.

Как стало известно, в настоящее время в продаже доступны золотые, серебряные и бронзовые билеты стоимостью 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно (это около 8600, 4300 и 2100 рублей). При этом, по задумке Касса, обладателей золотых пригласительных на траурной церемонии угостят лобстером и шампанским, гостей серебряной категории - сэндвичами с креветками и вином, а всех остальных - пивом и чипсами.

Также посетителей похорон ждут выступления комиков и музыкантов. Кроме того, Кит Касс обещает записать три видеообращения для гостей - отдельное для каждой категории, сообщает Би-би-си.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в Китае на кладбище запустили симулятор смерти. Теперь любой желающий может отправиться в VR путешествие по загробному миру и посетить собственные похороны.

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