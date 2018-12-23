Умер член Палаты лордов Великобритании Джереми Эшдаун

СЕГОДНЯ 02:01 2018-12-23T02:01:55+03:00

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В Великобритании умер лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты лордов парламента Джереми Эшдаун. Об этом сообщила пресс-служба партии.

По их данным, Эшдаун скончался вечером 22 декабря в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни. В прошлом месяце политик сообщал, что у него диагностировали рак мочевого пузыря и он начал лечение.

“Он принимал на себя ответственность за непопулярные решения, и его уважали за его убеждения, в частности за поддержку прав граждан Гонконга и, позднее, за решение о военной интервенции в Косово”, - говорится на сайте партии либерал-демократов.

Барон Эштон в 1959 году поступил на службу в Королевскую морскую пехоту. Участвовал в индонезийско-малайзийском конфликте 1963-1966. Служил в Особой лодочной службе (SBS). Вышел в отставку в 1972 году, после чего работал в МИД. В 1975 году вступил в Либеральную партию. На выборах 1983 года был избран в Палату общин. Партию возглавлял в 1988-1999 годах.

27 мая 2002 года Эшдаун был назначен Верховным представителем по Боснии и Герцеговине. На этом посту активно пользовался своими огромными правами, в том числе для решения кадровых вопросов. 1 июля 2004 года Эшдаун провел массовую чистку, уволив со своих постов сразу 85 чиновников и партийных функционеров Сербской демократической партии, среди которых был глава парламента. Он также давал показания против Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу.

Эшдаун был полиглотом, бегло разговаривал на нескольких языках, в том числе на китайском.