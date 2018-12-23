Туриста из России обвиняют в ограблении банка на Шпицбергене

СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-23T03:56:40+03:00

Мужчина ворвался в кредитную компанию с ружьем и украл около 70 тысяч норвежских крон

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Российского туриста полиция Норвегии подозревает в ограблении банка на Шпицбергене. Об этом сообщил губернатор архипелага на своем сайте.

Нападение на банк Sparebank 1 Nord-Norge произошло в пятницу в городе Лонгьире. Вооруженный человек ворвался в помещение и забрал с собой примерно 70 тысяч норвежских крон (около 500 тысяч рублей).

Следователи сообщили, что это сделал 29-летний россиянин, который находился на Шпицбергене в качестве туриста и на законных основаниях взял на прокат в Лонгьире ружье. Мужчину удалось быстро задержать, при нем были обнаружены деньги, которые сразу же вернули банку, передает Sky News.

Задержанного туриста доставили в город Тромсё в материковую часть Норвегии, где он предстал перед судом. Судья принял решение оставить его под стражу на четыре недели на время разбирательства. Не сообщается, были ли предъявлены россиянину обвинения.

Отметим, что в городе Лонгьир, где было совершено ограбление, проживает всего две тысячи человек.