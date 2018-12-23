Не менее шести человек пострадали при взрыве в ресторане в Японии
Согласно последней информации, травмы получили граждане Непала
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В одном из непальских ресторанов в японской префектуре Тотиги произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее шести человек. Об этом сообщили в местном отделении экстренных служб.
Известно, что сообщение о возгорании поступило ночью в воскресенье, 23 декабря, примерно в 00.30 по местному времени (18.30 субботы мск). Звонивший рассказал, что сначала услышал взрыв, а потом в помещении начался пожар.