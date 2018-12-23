2018-12-23T07:22:48+03:00
Политика

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ*

Президент США отметил, что Бретт Макгурк уходит с поста на два месяца раньше срока
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк действительно подал в отставку. Эту информацию подтвердил сам глава Белого дома Дональд Трамп вечером 22 декабря в своем Twitter.

Он отметил, что полномочия спецпредставителя заканчивались в феврале 2019 года, после чего он должен был уйти в отставку, но подал прошение на два месяца раньше.

"Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!" - написал Трамп.

Президент также отметил, что не знаком лично с Бреттом Макгурком, которого назначал еще предыдущий глава администрации США Барак Обама в 2015 году.

Как писал сайт kp.ru, спецпредставитель Соединенных Штатов в так называемой «антиигиловкой» международной коалиции подал в отставку накануне. Макгурк так выразил свое несогласие с выводом американских войск из Сирии. Он также считает "опрометчивым" заявление Трампа о «полной победе» над ИГ.

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