Картину "Ирония судьбы" 31 декабря снова покажут на Первом канале

СЕГОДНЯ 07:44 2018-12-23T07:44:42+03:00

В этом году фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!" выйдет на Первом канале. Фото: кадр из фильма

В прошлом году права на предновогодний показ фильма были у канала "Россия-1"

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Первый канал 31 декабря снова покажет в своем эфире лирическую комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Мосфильм", которая владеет правами на картину.

"Фильм Рязанова входит в пакет "Мосфильма", который ротируется между каналами, в прошлом году это была "Россия-1", в этом - Первый", - пояснили на киностудии агентству ТАСС.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Первого канала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Первый канал впервые за десять лет решил нарушить традицию и отказаться от предновогоднего показа картины. 31 декабря 2017 года фильм был показан на телеканале "Россия-1". Зато у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница".

КСТАТИ

Лучшие цитаты из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

1 января 1976 года на советском телевидении впервые была показана комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Этот фильм — классика советского кино. Множество фраз из него давно стали крылатыми. Мы собрали для вас самые яркие из них (подробности)