National Interest рассказал, где может начаться Третья мировая война

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-23T10:25:44+03:00

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Южно-Китайское море, Персидский залив, Корейский полуостров и Украина являются наиболее вероятными местами начала Третьей мировой войны в 2019 году. К такому выводу пришел профессор Военного колледжа армии Соединенных Штатов Роберт Фарли.

По его мнению, ухудшение отношений между США и Китаем однозначно предвещает "беду" в будущем, однако с течением времени "горячие точки" могут возникнуть и в других регионах. Пока же борьба, происходящая между Вашингтоном и Пекином, ограничивается лишь экономическими санкциями и торговыми спорами.

Между тем, на Украине продолжает расти напряженность. Профессор считает, что Россия не заинтересовала в "нарушении статуса-кво", однако сами выборы президента в незалежной могут вызвать неопределенность. А учитывая то, в каком состоянии находятся отношения между Москвой и Вашингтоном, шаткий баланс в регионе может быть легко разрушен.

Что касается Персидского залива, то здесь, по мнению Фарли, напряженность растет из-за экономического давления американцев на Иран и на фоне конфликтов в Йемене и Сирии. Эксперт предполагает, что любое проявление нестабильности в регионе может привести к столкновению между США, Россией и Китаем.

В ситуации же с Корейским полуостровом все понятно. Несмотря на мирные переговоры и деэскалацию напряженности, связи между Соединенные Штатами и КНДР все еще недостаточно прочные и могут "порваться" в любой момент, говорится в статье.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о возможности начала Третьей мировой войны заговорил также американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, развязать вооруженное столкновение может Черногория, которая населена "очень агрессивными" людьми.