Трамп считает, что именно Черногория начнет Третью мировую войну

СЕГОДНЯ 08:42 2018-07-19T08:42:07+03:00

По мнению президента США, эта крошечная страна населена "очень агрессивными" людьми

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Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, согласно которому именно Черногория начнет Третью мировую войну и втянет в нее других членов НАТО. Свои слова президент объяснил тем, что эта крошечная балканская страна населена "очень агрессивным народом".

"Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война", — заявил Трамп.

По мнению главы Белого дома, в рамках вероятности возникновения такого конфликта необходимость коллективной обороны стран-членов североатлантического альянса довольно сомнительна и, более того, несправедлива, поскольку Черногория "даже не платит" за это, передает Fox News

Напомним, церемония официального вступления Черногории в НАТО состоялась 5 июня 2017 года в здании Госдепартамента США в Вашингтоне. Бывшая югославская республика стала 29-м членом военно-политического блока. При этом, большая часть населения страны выступала категорически против присоединения к альянсу, передает сайт kp.ru.