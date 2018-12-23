2018-12-23T12:58:50+03:00
Политика

Вячеслав Володин возложил цветы к мавзолею Хо Ши Мина

Начался визит председателя Государственной думы во Вьетнам
Алексей ИВАНОВ
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл во Вьетнам. ФОТО пресс-служба ГД РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл во Вьетнам. ФОТО пресс-служба ГД РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 23 декабря, прибыл во Вьетнам с государственным визитом. В программе - встречи с первыми лицами этой страны.

В первый день своего пребывания в стране Володин возложил цветы к главным мемориалам столицы Ханоя: памятнику воинам, павшим в борьбе с французскими колонизаторами, и мавзолею Хо Ши Мина - основателя и первого президента коммунистического Вьетнама. Спикер нижней палаты парламента также осмотрел домик Хо Ши Мина и его гараж, где до сих пор хранятся советские автомобили "Победа" и "ЗиС", на которых ездил вождь вьетнамского освободительного движения.

На понедельник запланированы официальные встречи Володина с президентом, премьер-министром и главой Национального собрания Вьетнама.

Напомним, Вьетнам стал первым государством дальнего зарубежья, подписавшим соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом,

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