Вячеслав Володин возложил цветы к мавзолею Хо Ши Мина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 23 декабря, прибыл во Вьетнам с государственным визитом. В программе - встречи с первыми лицами этой страны.
В первый день своего пребывания в стране Володин возложил цветы к главным мемориалам столицы Ханоя: памятнику воинам, павшим в борьбе с французскими колонизаторами, и мавзолею Хо Ши Мина - основателя и первого президента коммунистического Вьетнама. Спикер нижней палаты парламента также осмотрел домик Хо Ши Мина и его гараж, где до сих пор хранятся советские автомобили "Победа" и "ЗиС", на которых ездил вождь вьетнамского освободительного движения.
На понедельник запланированы официальные встречи Володина с президентом, премьер-министром и главой Национального собрания Вьетнама.
Напомним, Вьетнам стал первым государством дальнего зарубежья, подписавшим соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом,