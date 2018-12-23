2018-12-23T13:36:02+03:00
Экономика

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Реализация проекта по строительству газопровода идет по графику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2"Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2"Фото: REUTERS
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Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit присоединилось к строительству участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в исключительных водах Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится на сайте.

В сообщении отмечается, что новоприбывший корабль продолжит строительство вслед за судном Solitaire, которое работало на территории Финляндии с сентября и теперь направилось в Швецию. Трубы будут поставляться на борт с самых ближайших к месту реализации проекта логистических центров Это делается с целью оказания минимального влияния на окружающую среду.

Согласно пресс-релизу компании, строительство "Северного потока" идет по графику. Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от четырех из пяти стран. К настоящему моменту уложены уже около 370 км газопровода.

Сайт kp.ru писал о том, что Финляндия дала разрешение на строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах еще в апреле этого года. Разрешение выдали в парламенте страны, а также в Агентстве по региональному управлению Южной Финляндии.

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