Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-23T15:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 декабря, стало известно, что недавно президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил один из самых дорогих киевских ресторанов - Catch Seafood Restaurant. Как выяснилось, глава незалежной заглянул в это элитное заведение, чтобы поздравить генерального прокурора страны Юрия Луценко с днем рождения, который именно там и отмечал свой праздник.

Фотографии, на которых запечатлено торжество с участием Порошенко, опубликовала журналистка Ярослава Коба на своей странице в Facebook. При этом она пристыдила украинского лидера. «Хоть бы постеснялись, во время военного положения», - написала представитель СМИ.

Кстати, стоит отметить, что Порошенко любит ужинать в дорогих заведениях. К примеру, в августе президента соседней страны, который до этого несколько недель отсутствовал на своем рабочем месте, «нашли» именно в одном из киевских ресторанов.