«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане

СЕГОДНЯ 20:15 2018-08-06T20:16:09+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, которого журналисты на целую неделю потеряли из поля зрения, нашелся. «Пропавшего» главу государства заметили в одном из ресторанов Киева.

Так, украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал в Facebook фотографию, на которой запечатлен Порошенко, который ужинает вместе со своей семьей. По словам политического аналитика, снимок он сделал в минувшее воскресенье, 5 августа, в ресторане MANU.

«Ужинаем с друзьями, и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото», - написал Макитра.

Кстати, стоит отметить, что на фотографии вместе с украинским лидером за столом сидит его супруга Марина Порошенко, а также дочери Евгения и Александра и один из сыновей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинские журналисты «потеряли» президента незалежной. Они обратили внимание на то, что не видели Порошенко уже неделю - со дня крестного хода Киевского патриархата. На работе он после празднования 1030-летия Крещения Руси тоже не появлялся.