Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает восстанавливаться
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В понедельник, 24 декабря, цена нефти марки Brent начала восстаналиваться после серьезного падения на прошлой неделе. Так, стоимость февральских контрактов на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 1,04% - до 54,38 доллара за баррель.
Стоимость же фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи достигла 46,04 доллара, прибавив 45 центов.