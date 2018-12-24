Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-24T10:06:55+03:00

Рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает восстанавливаться

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В понедельник, 24 декабря, цена нефти марки Brent начала восстаналиваться после серьезного падения на прошлой неделе. Так, стоимость февральских контрактов на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 1,04% - до 54,38 доллара за баррель.

Стоимость же фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи достигла 46,04 доллара, прибавив 45 центов.