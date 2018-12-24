Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-24T11:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отменить сразу все санкции в отношении КНДР невозможно, но затягивать с их пересмотром нельзя.

- Считаем, что постепенный пересмотр санкций в отношении КНДР должен стать важной частью данных процессов, урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова. Но речь не идет о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно. Это станет возможным одновременно с достижением полной денуклеаризации Корейского полуострова. , - отметил Лавров.

Однако глава МИД РФ также отметил, что затягивать с пересмотром санкций нельзя.

Позитивная динамика на Корейском полустрове отмечается с начала этого года. Это связано с активизацией диалога между Пхеньяном с Сеулом и Вашингтоном. Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея в апреле этого года провели первый за 11 лет саммит.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сергей Лавров заявил о том, что Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии. По мнению главы МИД РФ реализация данного шага все еще находится под сомнением.