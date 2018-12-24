2018-12-24T12:55:17+03:00
Экономика

Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей

Не менее 3 трлн рублей из этой суммы составляют средства самих инвесторов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн рублейБизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн рублейФото: Тимур ХАНОВ
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов ознакомился с инвестиционными проектами, представленными бизнесменами во время совещания в понедельник, 24 декабря. Стоимость всех программ оценивается 15,3 трлн рублей, из них не менее 3 трлн рублей - это собственные средства инвесторов. Такое заявление сделал пресс-секретарь вице-премьера Андрей Лавров.

Он рассказал, что в рамках совещания обсуждались меры налогового стимулирования, развития проектного финансирования и изменения, которые станут станет стимулом для инвестирования средств в сферу нефтегазохимии, цифровой экономики, металлургии, переработки твердых коммунальных отходов, лесопромышленного и агропромышленного комплекса.

Также произошел обмен мнениями относительно конкретных механизмом увеличения и расширения инвестиционных программ компаний.

"В конечном счете эта работа будет способствовать решению задачи по привлечению частных инвестиций в реализацию национальных проектов", - цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас только на Кубани реализуются 45 инвестиционных проектов в курортной отрасли.

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