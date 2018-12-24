АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-24T16:34:44+03:00

АвтоВАЗ заявил о планах выпустить на рынок восемь новых моделей авто Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В планах отечественного производителя АвтоВАЗ выпустить восемь новых моделей автомобилей на российский рынок. Произойдет это в ближайшие семь лет. Согласно плану развития предприятия, до 2026 года предстоит не только заняться выпуском новинок, но и обновить уже существующие модели.

Интерьер и экстерьер будет изменен у девяти моделей авто, которые уже сейчас сходят с конвейера. Изменения будут сделаны в соответствии с требованиями времени.

Какие именно модели подвергнутся доработке пока не сообщается.

В июне этого года начались продажи LADA Vesta Cross sedan. Новинка стала очень популярна у россиян, сообщает телеканал «360».

Ранее kp.ru разбирался в тонкостях работы предприятия. Почему наши автомобилисты все же предпочитанют иностранные авто и какое будущее у АвтоВАЗА.

В свою очередь в компании заявили о планах занять более 40 процентов российского авторынка.