АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года
В планах отечественного производителя АвтоВАЗ выпустить восемь новых моделей автомобилей на российский рынок. Произойдет это в ближайшие семь лет. Согласно плану развития предприятия, до 2026 года предстоит не только заняться выпуском новинок, но и обновить уже существующие модели.
Интерьер и экстерьер будет изменен у девяти моделей авто, которые уже сейчас сходят с конвейера. Изменения будут сделаны в соответствии с требованиями времени.
Какие именно модели подвергнутся доработке пока не сообщается.
В июне этого года начались продажи LADA Vesta Cross sedan. Новинка стала очень популярна у россиян, сообщает телеканал «360».
Ранее kp.ru разбирался в тонкостях работы предприятия. Почему наши автомобилисты все же предпочитанют иностранные авто и какое будущее у АвтоВАЗА.
В свою очередь в компании заявили о планах занять более 40 процентов российского авторынка.