В мордовской колонии нашли нарушения трудовых условий осужденных

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-24T18:18:53+03:00

Начальника отстранили от должности после проведенной проверки

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В Мордовии нашли нарушения в работе женской исправительной колонии №14. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.

В учреждении насильно привлекали к труду осужденных. Информация об этом вскрылась во время проведения проверки. В результате начальник колонии был отстранен от должности.

«Комиссией ФСИН России во время проверки условий отбывания наказания осужденных ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия выявлены факты нарушения требований законодательства РФ в части привлечения осужденных к труду», - приводит РИА Новости слова пресс-службы.

На данный момент материалы проверки направлены в следственные органы. Проводится служебная проверка. Временно исполняющим обязанности главы ИК-14 назначен Юрий Куприянов.