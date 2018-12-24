В мордовской колонии нашли нарушения трудовых условий осужденных
В Мордовии нашли нарушения в работе женской исправительной колонии №14. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.
В учреждении насильно привлекали к труду осужденных. Информация об этом вскрылась во время проведения проверки. В результате начальник колонии был отстранен от должности.
«Комиссией ФСИН России во время проверки условий отбывания наказания осужденных ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия выявлены факты нарушения требований законодательства РФ в части привлечения осужденных к труду», - приводит РИА Новости слова пресс-службы.
На данный момент материалы проверки направлены в следственные органы. Проводится служебная проверка. Временно исполняющим обязанности главы ИК-14 назначен Юрий Куприянов.