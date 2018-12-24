2018-12-24T18:18:53+03:00
Общество

В мордовской колонии нашли нарушения трудовых условий осужденных

Начальника отстранили от должности после проведенной проверки
Алена Басавина
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В мордовской колонии нарушали условия трудаВ мордовской колонии нарушали условия трудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мордовии нашли нарушения в работе женской исправительной колонии №14. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России.

В учреждении насильно привлекали к труду осужденных. Информация об этом вскрылась во время проведения проверки. В результате начальник колонии был отстранен от должности.

«Комиссией ФСИН России во время проверки условий отбывания наказания осужденных ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия выявлены факты нарушения требований законодательства РФ в части привлечения осужденных к труду», - приводит РИА Новости слова пресс-службы.

На данный момент материалы проверки направлены в следственные органы. Проводится служебная проверка. Временно исполняющим обязанности главы ИК-14 назначен Юрий Куприянов.

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