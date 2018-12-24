МИД России не исключает переход ВСУ к полномасштабным боевым действиям

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-24T18:32:04+03:00

Мария Захарова дала комментарий в связи с готовящимися провокациями со стороны Киева

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МИД России не исключает, что юго-востоке Украины начнутся полномасштабные военные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что на прошлой неделе Сергей Лавров в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал обеспокоенность усилением группировки ВСУ на юго-востоке Украины.

Буквально в тот же день, 17 декабря, Петр Порошенко подтвердил факт дополнительной переброски ряда воинских частей на Донбасс.

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях». Мария Захарова отметила, не нельзя исключать переход ВСУ к полномасштабным боевым действиям.

«Мы также обратили внимание, что на днях начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор В.В.Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы», - комментирует официальный представитель МИД. По ее мнению, такое поведение наводит на мысль о возможной провокации в киберпространстве.