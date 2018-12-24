Трамп назвал единственную проблему экономики США
Федеральная резервная система США является единственной проблемой американской экономики. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Единственная проблема нашей экономики - это ФРС. У него нет чувства рынка, он не понимает необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже то, что из-за позиции демократов по границе была приостановлена работа федерального правительства», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Президент США сравнил ФРС с гольфистом, который не может набрать очки из-за отсутствия чутья.
Отметим, что ФРС выполняет в США функцию Центробанка. Трамп уже не раз критиковал ведомство за повышение базовой учетной ставки, которое приводит к замедлению экономического роста.
Известно, что в прошедшую среду, ФРС вновь повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25 – 2,5%.