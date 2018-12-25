ФАС и Минпромторг проверят цены на металлопрокат и трубы

СЕГОДНЯ 00:03 2018-12-25T00:03:20+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг до 31 января 2019 года проведут антимонопольную проверку и проанализируют цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий.

Правительство поручило ведомствам удостоверится, нет ли в деятельности производителей нарушений антимонопольного законодательства, передает ТАСС.

До этого Минпромторг предложил установить предельный срок использования бывших в употреблении стальных труб, поскольку они напрямую конкурируют с первичной трубной продукцией и часто используются с нарушениями. Такое решение, считают в министерстве, сможет защитить трубный рынок.

Правительство в ответ попросило Минпромторг актуализировать нормативную базу, касающуюся обращения на рынке б/у труб с учетом введения обязательного декларирования для стальных труб, используемых для строительства, реконструкции и ремонте сетей водоснабжения и теплоснабжения.